Autobus Ctm a Cagliari, i vandali che strappano i cartelli dei posti degli invalidi

Oggi ho viaggiato sulla vettura n.314 del CTM di ritorno dal Brotzu: anche su questa vettura, come documenta la foto appena scattata con il telefonino, sono stati strappati i cartelli dei posti riservati agli invalidi. Che dire ? In officina forse hanno perso la pazienza oppure sono terminati i cartelli. Sta di fatto che in molte vetture non sono stati ripristinati mentre la fotografia testimonia che i vandali sono sempre in azione. Come non si è ancora visto un provvedimento che sanzioni l’atto vandalico. Eppure a bordo dovrebbero esserci telecamere di servizio: anche queste non funzionano?

Marcello Roberto Marchi