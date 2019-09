Fosso trappola a Solanas, 6 auto danneggiate in poche ore: “Altissimo rischio di incidenti”

Cinque le auto danneggiate in un pomeriggio a Solanas. Tutto per un pericoloso fosso situato nella Strada provinciale 17 a Solanas nel comune di Sinnai, una strada turistica e soggetta al transito di parecchi veicoli.

“A causa di una simile negligenza da parte del Comune che non ha provveduto alla riparazione della strada in alcun modo trafficabile la mia auto ha subito un danno grave alla ruota tanto che mi sono trovata costretta ad accostare nel ciglio della strada per cambiare la ruota”, scrive Orietta Milia, “in quello stesso arco di tempo altre 5 auto a distanza di pochi minuti come me si sono ritrovate davanti al fosso per nulla visibile e impossibile da evitare e anche loro non hanno avuto altra scelta che accostare in mezzo alla strada per via della gomma a terra e il cerchione squarciato. Nonostante io e gli altri 5 autisti, che come me si sono ritrovati in difficoltà davanti a tale pericolo, abbiano cercato di contattare sia i carabinieri che i vigili urbani, l’Anas e la polizia stradale per segnalare e denunciare il pericolo, questi ultimi hanno evitato di prendersi carico del problema. Dunque vi chiedo di rivolgere la vostra attenzione a questa segnalazione per evitare che si continui ad ignorare il problema. Data l’entità del fosso i rischi di gravi incidenti sono altissimi, specie se dovessero capitare a qualche motociclista o a qualche autista poco attento che durante la notte passa per quella strada ad una velocità maggiore. Chiedo il vostro aiuto per diffondere la notizia ed evitare si verifichino incidenti con conseguenze più gravi”.