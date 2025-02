Cagliari, la situazione della viabilità al Poetto continua a destare preoccupazione tra i residenti, che denunciano la totale noncuranza delle regole stradali, in particolare nel tratto di via Gorgona che fa ad angolo con via dei Villini, ma non solo. Secondo quanto segnalato da un cittadino, Dario P., il problema si protrae ormai da mesi senza alcun intervento da parte delle autorità competenti. “Siamo dimenticati, non si è mai visto un vigile da settembre in poi” – afferma Dario, che lamenta la scomparsa della polizia municipale al termine della stagione estiva. “Qui al Poetto i vigili compaiono durante la stagione estiva e a settembre scompaiono, tutto il resto dell’anno non c’è nessuno”, aggiunge – evidenziando come il fenomeno dell’anarchia stradale si ripresenti puntualmente ogni anno. Le conseguenze della mancanza di controlli sono sotto gli occhi di tutti: automobili parcheggiate su marciapiedi e strisce pedonali, veicoli che percorrono le strade contromano e una viabilità sempre più sregolata. “Siamo in balia di noi stessi, nessuno vigila” – conclude con amarezza Dario P. I residenti chiedono a gran voce un intervento da parte dell’amministrazione comunale per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine e ripristinare la legalità sulle strade del quartiere. La speranza è che le autorità rispondano prontamente a questa emergenza e riportino ordine in un’area che, fuori stagione, sembra essere dimenticata da tutti.