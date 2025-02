Cagliari, maxi rissa in via Barcellona: ultras del Cagliari picchiano ragazzi vicentini, volano pugni e calci in strada. Un vero e proprio agguato in pieno giorno: una decina di ultras rossoblù hanno aggredito e picchiato selvaggiamente alcuni giovani, forse tifosi della Juventus in trasferta: “Di dove siete”, “Siamo di Vicenza”, “Allora siete juventini?”, neanche il tempo di rispondere ed è scattata la rissa davanti a tante persone. Secondo le prime testimonianze, proprio nel giorno di Cagliari-Juventus che si gioca oggi alle 20,45, gli animi si sono accesi nel peggiore dei modi. Tra via Barcellona e via Cavour un giovane è stato preso a calci in bocca, un altro è caduto con la faccia in terra, i cagliaritani hanno agito coprendosi il volto con delle sciarpe. Momenti di grande paura e tensione nel cuore della Marina, apo che ore dal big match alla Unipol Domus.