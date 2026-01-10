È nato nemmeno due mesi fa dopo il furto di un veicolo, da allora le segnalazioni si susseguono giornalmente:

“28 da fine novembre 2025 ad oggi. Il conteggio è iniziato quando ho subito il furto della mia Fiat Panda a Sestu. Ho creato un gruppo Facebook in cui segnalare il furto della mia auto per avere maggiori possibilità di ritrovarla. A distanza di un mese e mezzo non ho saputo nulla della mia macchina ma alla mia segnalazione se ne sono aggiunte tante altre, quasi una al giorno (certi giorni anche più di una) da parte di persone che, come me, hanno subito il furto della propria auto” spiega la promotrice dell’iniziativa. “Le segnalazioni coinvolgono principalmente Sestu, Assemini, Decimomannu, Cagliari, Elmas, Quartu ma ci sono dei casi anche

a Villanovaforru, Soleminis e Villasor, per citarne alcuni.

Nonostante la disavventura, il gruppo Facebook rappresenta uno strumento di solidarietà che aiuta nella condivisione delle segnalazioni oltre a rappresentare uno strumento di confronto. Grazie ad esso, per esempio, mi sono confrontata sui sistemi più efficaci per proteggere la propria vettura dai furti (in futuro). Penso che possa essere un mezzo molto utile per chi si trova nella mia situazione e in quella di tante altre persone. Ci sono delle zone maggiormente interessate dai furti ed esserne a conoscenza può fare la differenza: possiamo inserire un certo antifurto o prestare maggiore attenzione al posto in cui parcheggiare.

Parallelamente ho aperto anche il profilo Instagram per dare maggiore visibilità alle segnalazioni contenute nel gruppo Facebook”.

Il gruppo Facebook si chiama AUTO RUBATE IN SARDEGNA – AIUTATECI A RITROVARLE, link: https://www.facebook.com/groups/1363698212165293/.

Il profilo Instagram si chiama @auto_rubate_in_sardegna , link:

https://www.instagram.com/auto_rubate_in_sardegna?igsh=MWRweDNqc255NG45Zg%3D%3D&utm_source=qr

“Spero possa essere d’aiuto per tante persone”.