Un male arrivato all’improvviso pochi mesi fa che ha stravolto la vita dell’uomo e di chi gli voleva bene. A settembre, nel suo profilo Facebook scriveva: “La prima tappa è superata. Dopo un mese di torture nei vari ospedali a cui mi sono rivolto, forse si riuscirà a conoscere la natura del male che mi stava uccidendo. Ovviamente ricoverato qui a Milano. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino, da persone che mai avrei immaginato, che con un saluto, una telefonata d’incoraggiamento, una manifestazione d’affetto mi hanno sostenuto”.

Oggi purtroppo è giunta la tragica notizia. “Non dimenticheremo mai la sua straordinarietà, la sua forza e la sua bellezza interiore. Leonardo, ti ricorderemo sempre con affetto e gratitudine”.