Neve a Fonni, il monte Spada imbiancato: freddo e gelo nelle cime più alte, vento di burrasca nel resto dell’isola. L’inverno è proprio arrivato, oggi si sente più che mai, e non mancano i disagi: alberi e pali crollati, mezzi di trasporto dirottati. Ma per chi ha la fortuna di vivere o spostarsi verso in centro Sardegna, lo scenario cambia: tutto bianco, paesaggi incantevoli che richiamano turisti e la voglia di scoprire la neve. Grazie al video inviato dal lettore di Casteddu Online Gianluigi Onnis, e pubblicato sul nostro canale whatsapp, si può assaporare la bellezza di una passeggiata in mezzo alla natura accarezzata dal candido manto che solo la neve può regalare.