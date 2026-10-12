Tra scippi in diretta, insulti, violenza verbale e degrado a “Fuori dal Coro” va in onda la quotidianità dell’emergenza sociale: da Cagliari a Monastir il racconto di una giornata trascorsa tra Stampace e il centro di accoglienza. “Bevono, perdono la testa e fanno quello che vogliono”: “Ma quale integrazione: Cagliari, il centro di accoglienza è una bomba sociale”. Immagini che parlano chiaro quelle trasmesse dalla trasmissione condotta da Mario Giordano e che riassume quanto denunciato ampiamente dai cittadini: violenza, crimini e reati messi in atto da una parte ristretta, in proporzione alle migliaia di persone arrivate nell’isola con i barchini, di giovani uomini che non hanno alcuna intenzione di rispettare le regole e la vita altrui. Nel cuore di Stampace un uomo ha minacciato senza mezzi termini l’inviato di “Fuori dal Coro”: “Se uno di voi mi fa inxxxxxx e se non faccio male a voi farò male a un altro”. Gesti volgari, quasi di sfida, si tocca le parti intime e fa il segno della pistola con la mano, puntandola alla testa del giornalista Mediaset. E ancora: in via Roma una giovane turista chiede aiuto. Le è stata rubata la borsa e il fidanzato si è allontanato per inseguire il ladro. Scatta la caccia anche da parte della polizia locale, il tutto avviene davanti a palazzo Bacaredda. Non è finita qui: davanti al centro di Monastir alcuni testimoni raccontano di droga e alcol, a fiumi, che vengono consumati da gruppi di ospiti. Alcuni di loro ammettono senza problemi anche la presenza di coltelli.

Altra location, stesso scenario: al centro commerciale di San Sperate alcuni lavoratori confermano quanto già denunciato ampiamente da Casteddu Online. Furti, molestie e il rischio di perdere il lavoro perché i clienti hanno paura di recarsi in quei negozi che, sino a qualche anno fa, erano pieni di gente in cerca di affari.

Vengono confermate, insomma, le segnalazioni raccolte ed esposte dalla Redazione di Casteddu Online che in questi mesi ha raccontato la cronaca di un fenomeno che crea preoccupazione e rimarca la necessità di una strategia di intervento mirata per arginare il rischio che la situazione possa peggiorare ulteriormente.