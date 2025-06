Alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno tratto in arresto un 44enne operaio di origini cubane, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari.

L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di atti persecutori, è indagato per una serie di condotte moleste e vessatorie commesse tra giugno e settembre 2024 nei confronti di una collega di lavoro, una 47enne impiegata come lui presso una nota struttura ricettiva del capoluogo.

Il provvedimento restrittivo odierno, che dispone la sostituzione del divieto di avvicinamento con la custodia cautelare in carcere, è stato disposto in conseguenza di una valutazione di aggravamento del quadro indiziario e del rischio di reiterazione delle condotte persecutorie.

Dopo l’esecuzione dell’arresto, l’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.