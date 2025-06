Una situazione familiare estremamente delicata, segnata da reiterati comportamenti violenti e vessatori, ha trovato una prima risposta concreta nella mattinata odierna grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Monserrato.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di un diciannovenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, un’impiegata cinquantasettenne.

La vicenda è giunta all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria a seguito di accertamenti svolti con discrezione e tempestività dai Carabinieri, i quali hanno raccolto riscontri significativi circa episodi di presunta violenza psicologica e condotte persecutorie poste in essere dal giovane nei confronti della donna.

Alla luce degli elementi acquisiti, il Giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, prevedendo inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare puntualmente il rispetto della misura cautelare imposta.