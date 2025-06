Un grande intervento ieri al S.S Annunziata di Sassari, “dove il team della Rianimazione sassarese guidato dalla coordinatrice locale delle donazioni, dott.ssa Paola Murgia, con il supporto del cardiochirurgo del centro trapianti del “G.Brotzu”, dottor Emiliano Cirio, coadiuvato dal suo perfusionista, hanno realizzato una donazione a cuore fermo nel nosocomio sassarese” spiega l’associazione.

“Una donazione di organi molto complessa, ma che definisce il grande livello ormai raggiunto dalla Rianimazione del Santissima che contribuisce tantissimo alle donazioni di organo nella nostra Isola.

Una donazione che nasce dalla collaborazione dei sanitari dei due ospedali di Sassari e Cagliari che uniscono le forze per ottenere un grande risultato.

Non abbiamo per ora notizia dei trapianti realizzati con questo donatore ma riteniamo siano diversi”.