È sempre più complicata la missione per la Global Sumud Flotilla, attaccata nelle scorse ore nelle acque di Creta, in Grecia. Stando a quanto testimoniato tramite social anche dai molti parlamentari presenti, almeno 15 droni hanno sorvolato dall’una di notte le imbarcazioni a intervalli regolari di dieci minuti.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato la fregata multiruolo Fasan della Marina militare: “per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla”, ha spiegato il Ministro. “La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”.

Sulla vicenda è intervenuta in modo netto la premier Giorgia Meloni, impegnata in queste ore a New York all’ assemblea Onu: “Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore”, afferma Meloni. “Richiamo tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani. Condanno gli attacchi ma non è necessario infilarsi in un teatro di guerra”.

Foto del nostro partner QN