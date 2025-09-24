Una fine terribile quella del giovane Bala Sagor, 21enne del Bangladesh residente a Spoleto. Stando a quanto ricostruito fino a ora, il ragazzo è stato ucciso, fatto letteralmente a pezzi e nascosto in un sacco. Poi, è stato buttato via nel quartiere Casette.

Le indagini si sono riversate su un amico di Bala, un 30enne dell’est Europa ed ex collega di lavoro. A dare l’allarme sono stati i proprietari della casa dietro la quale era stato nascosto il sacco perché hanno notato una bici elettrica lasciata stranamente in quel punto. Quella bici si è rivelata essere proprio del 21enne.

Bala lavorava in un ristorante dov’era molto amato e stimato. Al momento è stato deciso di bloccare la raccolta differenziata per trovare altri elementi e prove importanti alle indagini, fra cui l’arma del delitto.

Foto del nostro partner QN/La Nazione