Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giov edì 2 5 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 ° C e la minima di 1 6 °C. I venti saranno moderat i e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderat i e provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 5 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Nordovest. Il m are sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Sarà dunque un giov edì in prevalenza poco nuvolos o , con temperature stazionarie che raggiunge ranno a massime di 27 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba