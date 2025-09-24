Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 25 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22° C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Sarà dunque un giovedì in prevalenza poco nuvoloso,con temperature stazionarie che raggiungeranno a massime di 27°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba