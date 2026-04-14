Sembra esserci una rottura profonda nel rapporto fra la premier Giorgia Meloni e il presidente USA Trump. In un’intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera il Tycoon non fa sconti al governo italiano dopo la decisione di interrompere il memorandum di difesa con Israele.

“Giorgia Meloni non vuole aiutarci nel conflitto, sono scioccato”, le parole del Tycoon. “Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”.

E ancora: “Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l’Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”.

E conclude: “Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo”.

“È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.

Solidarietà da parte della segretaria del Pd Elly Schlein: “Esprimo la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime, dell’attacco del Presidente americano Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver doverosamente espresso solidarietà al Papa per le gravissime parole che Trump gli ha rivolto.

L’Italia è un paese libero e sovrano. E La nostra Costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può rivolgersi con questa grave mancanza di rispetto nei confronti del nostro Paese e del nostro Governo.

Siamo avversari politici, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accettiamo attacchi né minacce dai governi di altri Paesi.”

Tagliente il commento di Matteo Renzi: “Ecco le parole del Presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immaginarvi cosa dicono di lei gli altri? Giorgia Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru, dal suo leader. Da dopo il referendum ogni giorno un problema. Saranno 15 mesi di piano inclinato fino alle elezioni, il crollo è appena cominciato”.