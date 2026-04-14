La magia degli scacchi a Cagliari: Matteo Sollai primo nel torneo da Karl Heinz, vola al secondo posto Ludovica Liguori.Un torneo che da decenni ha un sapore speciale al circolo Stammitsch la competizione con serietà ed allegria: la vera Regina è stata la ragazza che si è piazzata al secondo posto. Grande exploit anche del ristoratore Claudio Mura, che arriva terzo alla sua prima partecipazione. Tra i primi anche il tedesco Dethler, che vanta il record di vittoria nelle 36 edizioni. Ben 26 scacchieri uno dietro l’altro in una immagine quasi d’altri tempi, sei partite di mezzora ciascuna nell’atmosfera ovattata di piazza Galilei. Sollai dall’alto della sua esperienza ha sbaragliato gli avversari, decisamente un fuori categoria anche all’interno dell’organizzatissimo circolo scacchistico cagliaritano che ha patrocinato l’iniziativa.

Un mix tra giocatori affermati e grandi appassionati, che spesso si ritrovano da Karl Heinz, il circolo che quest’anno ha compiuto ben 40 anni di attività. E le sfide continuano, tra una borra e l’altra, come se il tempo degli scacchi non si fosse mai fermato. E non è un caso che la competizione sia stata dedicata come memorial al socio Enrico Tuveri, scomparso un anno fa e mai dimenticato. Anche lui, era un amico di tutti.