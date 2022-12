Assenteismo al poliambulatorio, fisioterapista e suo superiore denunciati a Carbonia.

ieri a Carbonia, a conclusione di un’indagine protrattasi per alcuni mesi, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni una cinquantenne di Gonnesa, fisioterapista, incensurata, ed il suo superiore diretto. La donna lavora quale operatrice sanitaria presso un centro medico del capoluogo sulcitano, un poliambulatorio convenzionato con la sanità pubblica. I carabinieri hanno potuto dimostrare che in diverse occasioni e senza giustificato motivo, dopo aver timbrato la propria presenza, la donna si era assentata dal posto di lavoro omettendo di registrare la temporanea uscita attraverso l’apposito badge aziendale. Si è assentata più volte per fare piccole spese e per vari interessi privati. Nell’ambito del medesimo servizio si è potuto accertare che il dirigente di settore che avrebbe dovuto controllare la donna in realtà non ha ottemperato ai suoi obblighi circa l’esatta esecuzione del servizio da parte del personale dipendente. Si tratta soltanto dell’ennesima storia di assenteismo, in questo caso perfettamente documentata dai militari dell’Arma.