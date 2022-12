Cagliari, traffico nel caos in via Roma e a Castello: auto incolonnate e bus in ritardo

Mattinata di caos per il traffico a Cagliari tra via Roma e Castello. Negli accessi del rione storico tante le auto incolonnate in attesa di poter varcare gli accessi della Ztl. In piazza Indipendenza c’è stato un vero e proprio intasamento, con i residenti impossibilitati ad uscire dal quartiere per raggiungere o la zona di viale Buoncammino o quella dei Giardini pubblici.

Non va meglio in via Roma. Sono segnalati infatti forti ritardi sulle linee dei pullman tra piazza Deffenu e piazza Amendola: 1, M, 5, 6, 29, 30, 31, PF e PQ non stanno riuscendo a rispettare le frequenze previste, con ovvi disagi per studenti e lavoratori pendolari.