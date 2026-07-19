Pomeriggio infernale quello di ieri a causa di un grosso incendio che ha interessato la distesa delle rinnovabili che, altamente infiammabili, sono andate completamente distrutte. In azione canadair e elicotteri, oltre a decine di squadre a terra, che hanno lavorato per ore per arginare il fuoco. Duro il commento dell’ex presidente della Regione Mauro Pili: “L’inferno di Ottana, in fiamme migliaia di pannelli fotovoltaici.

Distese infinite di silicio a fuoco, aria irrespirabile ovunque, decine di focolai, circondata dalle fiamme l’intera zona industriale”.