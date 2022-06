Assemini, sono 3 i camion dei rifiuti distrutti dalle fiamme: danni ingenti, ecocentro sbarrato

Sono pesanti i danni legati all’incendio scoppiato, poco prima dell’alba, nell’ecocento di Assemini. Le fiamme hanno avvolto e distrutto tre camion dei rifiuti e non solo uno, come emerso in un primo momento. I pompieri sono riusciti a domare il rogo, e ora la De Vizia deve fare i conti con tanti cumuli di spazzatura bruciata da smaltire e tre compattatori ormai inutilizzabili. Ecco perché il centro di raccolta ai bordi della strada tra Assemini e Decimomannu non sarà aperto: cancelli sbarrati e vietato portare rifiuti sino a nuovo ordine.

I cittadini che vivono nella zona e che dovevano disfarsi della spazzatura riceveranno, sempre dalla De Vizia, nelle prossime ore, tutte le informazioni utili per sapere dove portarli.