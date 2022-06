Radio Zampetta Sarda: abbandonata in strada cerca casa con il suo cucciolo

ABBANDONATA IN STRADA PERCHÉ GRAVIDA, CERCA CASA CON IL SUO CUCCIOLO.

A radio zampetta l’ appello del cuore di alcuni residenti di Quartu, per trovare una vera famiglia a una piccola gattina di circa un anno, affettuosissima e al suo dolcissimo cucciolo:

“Noi proponiamo anche l’adozione in coppia madre-figlio,sennò anche separatamente.

La gatta (madre) è stata abbandonata circa sei mesi fa, adesso avrà poco più di un anno, affettuosa e cerca coccole, prende facilmente confidenza in particolare con chi le dà del cibo, non è sterilizzata, ha partorito circa tre mesi fa ma dalla cucciolata è sopravvissuto solo un cucciolo.

Lui è bellissimo, giocherellone, già svezzato.

Vivono insieme in un giardino di una struttura a Quartu Sant’Elena da dove possono purtroppo raggiungere facilmente delle strade trafficate.

Chi decidesse di adottarli, insieme o singolarmente, dovrebbe avere un luogo protetto da dove non possono fuggire e mettersi in pericolo per strada.

Questo è il recapito telefonico 3474938053