Quartu, caos mastelli: “Commercianti costretti a chiudere per ritirarli dalle 10 alle 12”

È ancora caos mastelli a Quartu Sant’Elena. I nuovi bidoncini col microchip non sono ancora stati consegnati a tutti gli iscritti alla Tari e ci sono dei negozianti che, per ottenerli, devono raggiungere il centro della De Vizia, a Sa Serrixedda, solo di mattina. A denunciare il fatto è Francesca De Vita, che ha scritto sui principali gruppi Fb di Quartu, chiamando in causa direttamente il sindaco Graziano Milia: “Alle attività commerciali non sono stati consegnati i mastelli. Stamattina gli impiegati della De Vizia si sono recati nelle diverse utenze commerciali, esigendo che i commercianti vadano a ritirarli dalle 10 alle 12 e consigliando, tra l’altro, di chiudere l’attività o delegare qualcuno per ritirarli”. Una terza opzione, a quanto pare, non c’è.

“Ora”, prosegue la De Vita, “le domande sorgono spontanee anche ad una mente non assai illuminata: non sarebbe stato preferibile un orario dalle 13 alle 17? E perchè alle utenze commerciali non sono stati consegnati i mastelli come effettuato per le utenze domestiche? Assessore e sindaco, che ne pensate? Il tutto dovrebbe funzionare agevolando gli utenti e non creandogli difficoltà”.