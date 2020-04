Coronavirus ai minimi storici in Italia proprio per Sant’Efisio: sarà un caso o hanno “vinto” le preghiere? Un mese fa era impossibile immaginarlo: quando il Papa marciava in una piazza San Pietro vuota pregando per la fine della pandemia. Oggi per la prima volta record di guariti (ben 4600 in un giorno) e i positivi mai così bassi, allo 0,9 per cento. I sardi hanno pregato a lungo Sant’Efisio, domani è il suo giorno e domenica tutti continueranno a pregare e a ringraziarlo, perché scacci definitivamente l’incubo insieme alla crisi economica. Anche in Sardegna la situazione è sotto controllo: pochissimi contagi, oggi nessuna vittima. La foto è di Davide Loi, si riferisce all’edizione dello scorso anno: quest’anno il santo viaggerà quasi da solo, sarà una edizione storica, su un pick up militare della Croce Rossa.

Impossibile non fare il parallelo con quella volta che nel 1943 fu sciolto il voto anche sotto i bombardamenti, tra le macerie di Cagliari, quando il Santo viaggiò nel furgone del latte del papà del giornalista Puppo Gorini. Comunque vada, anche se sarà senza miliziani al seguito senza buoi e senza fedeli e turisti, sarà una cerimonia più intima ma forse ancora più toccante ed emozionante, che potrete seguire in diretta anche su Casteddu Online. E proprio nel giorno di Sant’Efisio, per la prima volta, nonostante le forti tensioni politiche e aspettando la fase due che guardavano scatterà il 4 maggio (giorno in cui tradizionalmente il Santo rientrava a Cagliari), si può davvero respirare e pensare che ci siamo quasi, grazie al grandissimo comportamento dei cittadini dopo quasi due mesi di infinito lockdown. Anche durante la peste le preghiere furono “decisive”, anche questa volta col suo aiuto vinceremo questa durissima battaglia.

