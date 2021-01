Assemini, condotta danneggiata dai lavori per la fibra ottica: stop all’erogazione dell’acqua

Assemini, condotta di via Carmine danneggiata dall’impresa della fibra ottica. Intervento immediato delle squadre Abbanoa e sospensione erogazione in alcune zone del centro abitato. L’annuncio del sindaco Sabrina Licheri.

È in corso la riparazione di una ingente perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo la posa della fibra ottica in via Carmine ad Assemini. Durante lo scavo è stata lesionato un tratto di tubatura del diametro di 200 che alimenta una parte del centro abitato.

L’intervento delle squadre di Abbanoa è stato tempestivo e sta proseguendo senza interruzione con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i disservizi e arrivare al ripristino dell’erogazione nel minor tempo possibile già in mattinata.

I tecnici hanno cercato di limitare l’interruzione alle zone limitrofe la via Carmine, ma si è dovuto estendere la chiusura a un anello più esteso che ricomprende un distretto che parte dalla zona del Comune verso l’uscita per Elmas (via Carmine, via Sardegna, Corso Europa via Toscana, ecc.).

A seguito dell’intervento potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità e cali di pressione in diverse porzioni dell’abitato. I costi dei lavori saranno addebitati all’impresa che ha eseguito il taglio stradale per la fibra ottica.