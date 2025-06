Assemini circondata dalle fiamme: tre grossi incendi, a Sant’Andrea, Santa Maria, a ridosso di alcune abitazioni, e in località Serra dove sono andati in fumo diversi ettari di grano.

Fiamme alte e attimi di vera paura per i residenti, per domare i roghi sono intervenute le organizzazioni di protezione civile Assemini Soccorso, Orsa, L’Aquila e Arci che si sono prodigate senza sosta. Sul posto anche Corpo Forestale, vigili del fuoco e polizia locale.

Successivamente un altro incendio è divampato a Macchiareddu nei pressi delle saline Contivecchi dove sono state inviate 2 squadre di Assemini Soccorso, il corpo forestale e i vigili del fuoco.

Un’altra giornata drammatica dal fronte incendi che ha messo a dura prova anche la città dell’hinterland cagliaritano.