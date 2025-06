Attimi di apprensione questa sera nella zona industriale di Macchiareddu, all’altezza di Assemini. Un rogo è divampato a ridosso della carreggiata, sollevando una densa colonna di fumo nero ben visibile a distanza. Le fiamme hanno interessato un’area di sterpaglie situata vicino a una linea dell’alta tensione, facendo temere il peggio tra automobilisti e lavoratori della zona. Al momento non si registrano danni a persone o strutture, ma resta alta la preoccupazione per l’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sul problema dei roghi nelle aree industriali. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.