Assemini, arrestato un pizzaiolo: dentro casa aveva una piantagione di marjiuana

Un chilo e mezzo di marijuana pronta per essere venduta e dieci piante di cannabis, più tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. Questo il bottino sequestrato dai carabinieri nella casa di un pizzaiolo di 25 anni, ad Assemini. I militari l’hanno fermato e perquisito: i controlli si sono estesi alla sua abitazione e lì, accuratamente custodita, è saltata fuori la droga. Alcune piante di cannabis erano alte addirittura due metri. Il giovane è finito in manette con l’accusa di produzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Arrestato e portato al tribunale di Cagliari, presto di dovrà difendere dalle pesanti accuse davanti a un giudice.