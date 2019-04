Cagliari, in casa il market della droga: in manette una 44enne a Sant’Elia

Nel corso di un’operazione antidroga durante il fine settimana hanno trovato in piazza Silesu a Sant’Elia, un grosso quantitativo di stupefacenti: più di 100 dosi di cocaina, 50 di eroina, altrettante di hashish e altre dieci di eroina. I militari della stazione di San Bartolomeo hanno quindi provveduto al sequestro della sostanza stupefacente. Ieri però dopo un servizio perlustrativo nei pressi della piazza hanno fatto scattare il blitz nell’appartamento di una donna: qui hanno trovato 700 dosi di marijuana, una decina di eroina, venti piante di cannabis e cocaina e sostanza da taglio. La donna, una cagliaritana di 44 anni, è stata arrestata in regime di domiciliari in attesa del rito per direttissima.