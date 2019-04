Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Is Mirrionis. Un 36enne cagliaritano alla guida della sua Fiat 500, in via Emilia, ha tamponato uno scooterista di 46 anni di Quartu che si era fermato poco prima delle strisce pedonali. L’impatto è stato abbastanza forte e, ad avere la peggio è stato il centauro. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto la polizia Municipale per i rilievi di legge.