Assemini, ancora festa in città per la nuova centenaria Virgilia Dessì

La super nonnina, madre di tre figli, Natale, Paolo e Antonio (Deidda) e nonna di 6 nipoti, è stata festeggiata in grande stile per questo traguardo che merita di essere omaggiato anche perché conferma, sempre più, la Sardegna come terra della longevità. Fiori, palloncini, targhe ricordo, una maxi torta in suo onore e il forte abbraccio da parte delle istituzioni: oltre al sindaco Puddu, alla festa hanno partecipato il vicesindaco di Suelli e il parroco della comunità della Trexenta.