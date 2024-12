Il fatto è avvenuto ieri sera verso le 19,15. A raccontare l’accaduto è stato un testimone che ha notato due persone con il casco a bordo di una moto scura. Un attimo è bastato per scippare una donna. Cresce la preoccupazione in città per questo episodio che poteva avere conseguenze ancor più gravi per la malcapitata: “Esco poco, ora ancora meno” ha commentato un residente. “Sempre peggio” ha aggiunto un altro.

Una azione che si aggiunge a quelle di poco tempo fa ai danni di esercizi commerciali presi di mira da ladri e incivili, un clima sofferente se si aggiungono i furti di vetture in sosta che, soprattutto la notte, spariscono da dove i proprietari hanno parcheggiato.