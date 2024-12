Si è conclusa questa mattina l’udienza per direttissima presso il Tribunale di Cagliari, durante la quale sono stati convalidati gli arresti di due uomini, di 35 e 42 anni, entrambi residenti a Decimoputzu. Il procedimento è stato rinviato a seguito della richiesta da parte delle difese di ammissione alla messa alla prova.

I due erano stati arrestati la notte precedente dai Carabinieri delle Stazioni di Uta e Siliqua, sorpresi in flagranza di reato mentre asportavano carburante da un mezzo di cantiere di proprietà della ditta impegnata in lavori di manutenzione stradale lungo via Roma a Villaspeciosa.

Le verifiche successive hanno rivelato che il veicolo utilizzato dagli arrestati, una Fiat Multipla, era dotato di targhe rubate e presentava il numero di telaio abraso. Inoltre, durante la perquisizione personale, uno degli arrestati è stato trovato in possesso di un coltello di 18 centimetri, che è stato sottoposto a sequestro insieme al veicolo.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati erano stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza odierna. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità, mentre l’Autorità Giudiziaria ha disposto il rinvio del procedimento per valutare l’ammissibilità della messa alla prova richiesta dagli imputati.