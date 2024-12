San Giovanni Suergiu, un incendio devasta una cooperativa agricola: coinvolti nel rogo anche due mezzi. Questo pomeriggio, alle 17:30 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti a San Giovanni Suergiu in località Colonia Inps per l’incendio di una cooperativa agricola. Sul posto é giunta una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia supportata da un’autobotte. Le fiamme hanno coinvolto un capannone di circa 500 mq adibito a fienile mandando in fumo oltre un centinaio di balle di fieno e coinvolgendo due mezzi agricoli. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre al personale VF, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza. Non si esclude nessuna ipotesi sulle origini del rogo. L’intervento è tuttora in corso.