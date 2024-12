Rabbia e preoccupazione tra i residenti: “Succede sempre più spesso” e subentra il timore che possa essere colpita una vettura con i passeggeri in salita o uscita dal mezzo.

Spostata di circa 15 metri dopo essere stata tamponata da chi ha scambiato via Carmine per una pista di Formula 1. Danni ingenti, doppi, anzi, se si pensa che qualche mese fa, la stessa macchina era già stata urtata e aggiustata. “Tutte le persone che vivono qui possono testimoniare, distruggono e scappano, prima o poi ci scappa il morto”.

Dissuasori, telecamere vengono invocati e richiesti da usare come deterrente a chi non rispetta le norme basilari della sicurezza stradale, soprattutto chi entra in città da Elmas. “Abito poco più avanti e due macchine sono state perse, completamente distrutte, allo sfascio” spiega un residente. “Purtroppo è capitato anche a me, la mia povera 600 ha avuto talmente tanti danni che l’ho dovuta buttare”.