Assemini, allarme sicurezza dopo le ultime due automobili a fuoco nel cuore della notte: “Non si può continuare così” spiega una residente. Tra “atti vandalici, incendio di auto in sosta, danneggiamenti, furti, rapine e strade trasformate in Far West” i fatti che “mettono a dura prova la serenità di cittadini e imprenditori” aumentano con l’ultimo episodio che ha seminato paura per una coppia di anziani, con la casa invasa dal fumo dei veicoli in fiamme. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza.

Una situazione affrontata da tempo ed esposta dai cittadini e dalla cronaca che racconta di episodi che minano la tranquillità dei residenti. Ad agosto dello scorso anno anche un incontro in Prefettura, avvenuto in seguito ad una lettera del sindaco Mario Puddu indirizzata al Prefetto di Cagliari, in cui ha manifestato “la preoccupazione della mia comunità per i continui episodi di microcriminalità e altre criticità del nostro territorio”. Il Prefetto aveva convenuto “sul fatto che una realtà come Assemini meriti molta attenzione e maggior presenza delle forze dell’ordine” ma la percezione della sicurezza in città continua a vacillare e a scatenare reazioni anche tra i banchi dell’opposizione:

“Abbiamo ripetutamente chiesto al Sindaco di farsi interprete, nelle sedi istituzionali, del bisogno di sicurezza. Abbiamo proposto di unire le forze per riportare ad Assemini la legalità.

La Consigliera Sabrina Stara (FdI) ha più volte sollecitato la Giunta per attivarsi, facendo sentire la voce di una Comunità costantemente minacciata e vittima di crescente violenza. Ma ogni appello cade nel vuoto – spiega FdI – accusandoci di approccio ideologico e rimarcando la distanza della Giunta in carica dalle ripetute denunce di Fratelli d’Italia”.