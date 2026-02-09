Bruttissimo episodio di violenza nei giorno scorsi nei confronti del sindaco di Calasetta Antonello Puggioni, aggredito con un forcone da un operaio addetto ai cantieri Lavoras. A renderlo noto il gruppo di maggioranza Rinascita Calasettana.

“Il gruppo di maggioranza “RINASCITA CALASETTANA” esprime la più ferma e sincera solidarietà al Sindaco Antonello Puggioni, vittima nei giorni scorsi di una grave aggressione con un corpo contundente, accompagnata da intimidazioni e minacce rivolte anche alla sua famiglia”, si legge nella nota.

“Si tratta di episodi inaccettabili, che colpiscono non solo la persona e il ruolo istituzionale del Sindaco, ma l’intera comunità calasettana, fondata su valori di rispetto, dialogo e convivenza civile. A nessuno deve essere consentito di ricorrere alla violenza, alle minacce o alla prevaricazione per esprimere dissenso o per tentare di intimidire chi è chiamato a svolgere un incarico pubblico.

Allo stesso modo, riteniamo profondamente riprovevole il comportamento di scherno e di derisione che, secondo quanto appreso, alcuni personaggi istituzionali della nostra comunità tra cui un ex Sindaco e un ex assessore, avrebbero rivolto al Sindaco nelle solite chiacchiere di strada. Atteggiamenti di questo tipo non solo mancano del minimo senso delle istituzioni, ma contribuiscono ad alimentare un clima di tensione e di sfiducia che non giova a nessuno.

Ribadiamo con forza la nostra vicinanza al Sindaco Antonello Puggioni che con coraggio lavora alacremente tutti i giorni per risollevare le sorti del nostro paese e alla sua famiglia, augurando loro serenità e rassicurando il nostro pieno sostegno nell’azione amministrativa e nella difesa dei principi di legalità, rispetto e responsabilità che devono guidare la vita pubblica della nostra comunità”. Il primo cittadino, che ha mantenuto massima riservatezza sull’accaduto, avrebbe riportato alcune fratture.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i fatti.