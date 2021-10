Arriva a Cagliari il Quartetto Vanvitelli con il concerto “Il Mercure Galant”

Domenica 31 ottobre alle 20,30 a Cagliari il festival Echi lontani, dedicato alla musica antica, prosegue nella chiesa di santa Maria del Monte con un concerto intitolato Il Mercure Galant. L’estro italiano fuori dai confini: il sonar d’affetto.

Protagonista della serata sarà il Quartetto Vanvitelli (Gian Andrea Guerra, violino, Nicola Brovelli, violoncello, Mauro Pinciaroli, arciliuto, Luigi Accardo, clavicembalo) che proporrà partiture dei grandi maestri italiani, da Arcangelo Corelli a Tomaso Albinoni, passando per Michele Mascitti senza dimenticare il cagliaritano Giuseppe Agus che grande successo ebbe nella Londra del Settencento e sulla cui figura si stanno concentrando diversi studi.

Scrive il Quartetto Vanvitelli nelle note di presentazione del concerto: «Nel 1713 un articolo sul Mercure Galant – rivista parigina da salotto – riconosceva i meriti dei musicisti italiani, affermando, un po’ enfaticamente, che “Corelli, Albinoni, Michel Mascitti hanno composto [sonate] che rimarranno immortali e che pochi potranno eguagliare.” La musica italiana, nel barocco, era estremamente apprezzata al di fuori dei confini della penisola. Prova di ciò è da un lato la grande presenza di musicisti italiani sparsi nei territori più importanti dell’intero continente (dalla Francia alla Russia degli Zar); da un certo punto di vista infatti, non dissimile a ora un movimento in stile “fuga dei cervelli”, con l’obiettivo di trovare migliori posizioni lavorative e ambienti maggiormenti adatti al proprio operato».

Echi lontani è realizzato dietro la direzione artistica di Dario Luisi, ed è inserito nella rete “Le vie dei festival, itinerari sonori dell’isola”.

Biglietto : intero 7 euro, ridotto (diversamente abili, studenti, under 14 e over 65) 5 euro. Per assistere al concerto è necessario presentare il green pass. Prenotazioni al numero 347 4384788 o a biglietteria@echilontani.org.

Informazioni: www.echilontani.org; Fb: Echi lontani- Cagliari; Instagram: Echi lontani.

Echi lontani è tra i membri del network Rema, la rete europea della musica antica, nata con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e collaborazioni tra istituzioni e festiva nel campo della musica antica.

Echi lontani è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

In collaborazione con: Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”, Ordine dei cavalieri di Malta, Ghetto.

Quartetto Vanvitelli

Fondato nel 2017 da Gian Andrea Guerra (violino) e Luigi Accardo (clavicembalo) è un ensemble italiano specializzato nel repertorio barocco. Il gruppo è composto anche da Nicola Brovelli (violoncello) e Mauro Pinciaroli (arciliuto) e – in base ai differenti programmi – ospita diversi musicisti come elementi aggiunti. Ogni membro del Quartetto Vanvitelli ha una personale storia concertistica con attività svolta in tutta Europa e in varie parti del mondo. Il Quartetto Vanvitelli ha scelto di contribuire al recupero del patrimonio musicale barocco dedicandosi a composizioni rimaste inedite o pochissimo conosciute. All’interno di questo progetto va letta la registrazione del CD con le sonate per violino e Basso continuo (op.8) di Michele Mascitti per una delle più importanti etichette discografiche europee, Arcana (Outhere Music). Il disco è stato apprezzato e recensito da importanti firme italiane (disco del mese su “Musica”, disco del mese su “Amadeus”, disco del mese su “Classic Voice”) e straniere.