Pauroso incidente a Quartu, tra i feriti un uomo sbalzato dall’auto: è in condizioni disperate

Un uomo in condizioni gravissime, portato al Policlinico di Monserrato, e altre due persone molto gravi, una portata nell’ospedale monserratino (un 21enne) e un’altra al Brotzu. È questo, sinora, il bilancio del terribile incidente avvenuto in via Leonardo da Vinci a Quartu, sulla litoranea diciassette. A restare coinvolte nel pauroso incidente una Mini Cooper, una Matiz e una Fiat 500. Ci sono quindi tre persone in codice rosso, una delle quali ha riportato ferite praticamente ovunque: in seguito all’impatto è stato sbalzato dall’auto ed è finito sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

Tre le ambulanza arrivate sul posto, insieme ai Vigili del fuoco. Le indagini per ricostituire l’esatta dinamica sono svolte dalla polizia Locale di Quartu.