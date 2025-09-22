Il raro avvistamento è stato fatto e documentato da Francesca Piga qualche giorno fa: un incontro decisamente inaspettato, poiché è molto difficile riuscire a osservare dal vivo questa molle creatura.

Si nutre prevalentemente di alghe, striscia sul fondale sabbioso ma può anche nuotare una volta che apre le sue ali.

Quando si sente minacciata espelle un inchiostro viola che mette in difficoltà i predatori, riuscendo, così, a scappare e a mettersi in salvo. Aplysia dactylomela è il suo nome scientifico.