Cagliari, via Roma una strada a metà: da un lato splende il bosco di Boeri ma sotto i portici regna il degrado. Sporcizia, pattume, granito rotto: dalla chiesa di San Francesco sino allo store dello shopping di lusso sovrasta il declino. “La pavimentazione in granito è rotta e dissestata, soprattutto dove sono posizionati i tombini. Inoltre è sporco e pieno di cassette, mastelli e schifezze varie. È un pugno in un occhio rispetto alla nuova zona centrale”: questo è quanto emerge da chi ieri ha passeggiato nell’antica via rinomata della città, quella restituita integralmente dopo anni di lavori.

Da un lato una promenade verde elegante e raffinata ma dall’altro, esattamente sotto i portici, lo scenario cambia aspetto. Si può inciampare in quei buchi che il lastricato presenta, bisogna superare ostacoli, compreso il pattume, in attesa di essere ritirato, e i mastelli che forse stonano un pò troppo con il percorso dedicato a cittadini e turisti.

Un gran peccato, insomma, per il prezioso e caro salotto della città del mare e del sole che, tra i tanti punti di richiamo che offre, quello di via Roma rimane sempre il più ambito, classico e gettonato per passeggiare e vivere la città.