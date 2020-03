Arborea, il virus non ferma i lavori di manutenzione alla colonia marina: la soddisfazione del sindaco

“Cose belle ai tempi del coronavirus”. Inizia così il messaggio attraverso i social che Manuela Pintus, sindaca di Arborea, ha voluto rivolgere ai suoi concittadini e a tutti coloro che frequentano la località balneare oristanese nei mesi estivi. “Ci sono cose che il coronavirus non ha fatto in tempo a fermare completamente.

I lavori di manutenzione straordinaria dell’ex colonia marina della strada 26 sono stati affidati qualche mese fa dal comune a mani esperte.

È bello vedere l’ex colonia vestirsi finalmente di nuovo”.