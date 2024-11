Vede un bimbo solo nel passeggino, lo salva il “turista spazzino”: “Mi ha colpito l’indifferenza della gente”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia incredibile che dimostra quanto sia importante non essere indifferenti. Il protagonista è l’operaio 52enne Simone Riva, il “turista spazzino “ diventato famoso per il suo impegno per il benessere dell’ambiente. L’episodio è avvenuto ieri a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Riva ha notato un passeggino con un bimbo lasciato solo. Il 52enne non ci ha pensato un attimo e si è subito avvicinato al piccolo per prendersene cura. A raccontarlo è “Il Cittadino”: “Il passeggino era in bilico, stava per rovesciarsi. Non ci ho pensato due volte, ho mollato tutto e gli ho sistemato il cuccio, l’ho coperto per il freddo con la mia maglia a maniche lunghe”, ha raccontato Riva.”Ho cercato la mamma nelle vicinanze e ho avvertito un amico. Solo in un secondo momento ho composto il 112, ma intanto la mamma è arrivata.”

Stando alle prime ricostruzioni, la madre del piccolo aveva dimenticato di caricare il bimbo in macchina e appena se ne è accorta è tornata subito indietro. La donna, racconta Riva, era molto provata e sconvolta e ha detto che questo momento di “black out” è stato dovuto a stanchezza e stress. Ma per Riva, l’aspetto che più lo ha colpito è un altro: “Ma quel che mi ha più colpito è stata l’indifferenza della gente. Faceva freddo, c’era una carrozzina in mezzo alla strada, e nessuno si è fermato. Chissà cosa sarebbe potuto succedere, in quelle condizioni”. Intanto adesso la vicenda è al vaglio dei Carabinieri.