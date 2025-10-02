Ancora bullismo in una scuola del Sud Sardegna, quattro episodi in due settimane che raccontano il terrore di un bambino causato da tre compagni più grandi di lui. “Parlate con i vostri figli” è l’appello lanciato da un genitore preoccupato per il proprio figlio che è stato preso di mira all’interno dell’istituto. Una situazione che ha destato allarme e che richiama quanto accaduto al piccolo Paolo di 15 anni che, disperato, ha deciso di porre fine alla sua esistenza.

Il bullismo è una piaga da combattere, in tanti segnalano e denunciano alle istituzioni di competenza per evitare drammatiche conseguenze che possono segnare la vita dei giovanissimi.

La scuola è già stata informata degli episodi che minano la serenità del giovane studente e le speranze sono che, al più presto, vengano presi provvedimenti al fine di consentire al piccolo di frequentare l’anno scolastico con la giusta fiducia e quiete che merita.