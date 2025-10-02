È stato ripreso ieri dalla dash cam di una macchina che transitava di mattina nella strada lato porto: nel fermo immagine si nota chiaramente l’uomo ma, durante il transito, solo all’ultimo momento. Il sole infatti rende la visuale complicata e nessuno si aspetta un pedone proprio in quel punto nevralgico.

Il fatto è stato condiviso in un noto gruppo social che segnala le azioni spericolate degli automobilisti, in questo caso del pedone, per mettere in evidenza rischi e pericoli che si corrono lungo le strade di Cagliari.

Una condotta, questa messa in atto dall’anziano, che mette in evidenza quanto sia difficile e complicata la situazione del traffico in città a causa di comportamenti contro ogni logica, che causano incidenti anche di grave entità e mettono a rischio la sicurezza di tutti.