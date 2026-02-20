L’America’s Cup è un’occasione irripetibile per il rilancio turistico ed economico di Cagliari. Ma a poche settimane dall’evento velico, il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura lancia l’allarme sulle condizioni della città e chiede chiarezza alla giunta.

“Tra strade dissestate, arredi urbani degradati, segnaletica carente e servizi igienici inadeguati – afferma Mura – rischiamo una pessima figura internazionale davanti ad atleti, media e turisti. Non possiamo permettere che la disorganizzazione comprometta questa straordinaria vetrina mondiale o faccia scappare gli investimenti”.

Il consigliere ha depositato un’interrogazione urgente in consiglio comunale per ottenere risposte puntuali su quattro aspetti: “Qual è lo stato reale di avanzamento dei preparativi e dei cantieri? Quanti fondi sono stati stanziati e per quali interventi specifici su strade, trasporti e accoglienza? Qual è il cronoprogramma dei lavori da qui all’evento? E come si intende recuperare il ritardo accumulato finora?”.

Nel frattempo, l’assessore allo Sport “da un altro pianeta ha dichiarato che tutto procede al meglio sul piano organizzativo, di mobilità e ricettivo”. Una valutazione che Mura contesta: “Non la pensano così i tanti cagliaritani impegnati ogni giorno nello slalom tra le buche, che lanciano un allarme su sicurezza e decoro urbano”.

“Cagliari merita trasparenza e un impegno concreto, non salti nel buio – conclude il consigliere –. Terrò aggiornati i cittadini sulle risposte che verranno fornite in aula”.