Un lutto che fa davvero male. Se ne è andato a soli 53 anni Eric Dane, l’amatissimo attore statunitense star di Grey’s Anatomy, Euphoria e tante serie tv e non solo.

A confermare la tristissima notizia la portavoce Melissa Bank a USA Today: “Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo”.

Dane aveva raccontato solo lo scorso aprile della sua diagnosi di Sla, ed era diventato anche testimonial per la ricerca su questa terribile malattia.

I fan di tutto il mondo di Grey’s Anatomy hanno amato il chirurgo plastico Mark Sloan per la sua ironia, simpatia e allo stesso tempo profondità, che Dane ha interpretato per diverse stagioni nella fortunatissima serie americana.

E il suo Nate Jacobs in Euphoria, serie molto amata anche in Italia, fra le migliori girate negli ultimi anni. Dane ha lavorato molto anche per il grande schermo in film come X Man e Io e Marley, ma è la tv che li ha avvicinato al grande pubblico attraverso personaggi mai banali e sempre particolari.

Dane, nonostante la grave diagnosi, ha continuato a lavorare e a trasmettere agli altri fiducia per il futuro, sottolineando l’importanza della ricerca e l’amore della sua famiglia.