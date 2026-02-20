Pellet a peso d’oro, anche 10 euro a sacco: caccia al combustibile, ieri immense file sotto la pioggia e al freddo per accaparrarsi l’agglomerato per riscaldare la casa. Sui social impazza il tam tam delle informazioni su dove comprarlo e a quali prezzi: i più fortunati lo hanno reperito a 6,70 euro al sacco, per tutti gli altri il costo è arrivato anche a 10 euro, 9,90 per la precisione.

Da Cagliari e hinterland in tanti sono giunti sino al Medio Campidano, ieri le scorte sono arrivate nel primo pomeriggio e sono state prese subito d’assalto dai tanti desiderosi di godere di un clima confortevole all’interno delle mura domestiche.

La questione pellet, insomma, continua a tener banco, in tutta la Sardegna si registra la carenza del combustibile, una situazione inaccettabile per tanti che hanno manifestato l’idea di mettere in cantina la stufa e passare, il prossimo inverno, a un sistema di riscaldamento alternativo.

Una buona notizia, infine: da domani vento e pioggia dovrebbero lasciar posto al sole e a temperature decisamente più miti, simili a quelle primaverili, che faranno diminuire la necessità di usufruire del riscaldamento domestico e metter fine, così, alla ricerca disperata di un sacco di pellet da acquistare.