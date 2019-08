Amazzonia in fiamme, Bolsonaro invia l’esercito

Brucia l’Amazzonia, ma in queste ore oltre alla maggiore foresta del mondo è il governo di Jair Bolsonaro che rischia di finire in falò: il presidente brasiliano ha prima negato l’importanza degli almeno 73mila focolai che stanno distruggendo il polmone verde dell’umanità; poi, per rispondere a chi lo accusava di essere responsabile degli incendi con le sue leggi per la deforestazione e lo sfruttamento del territorio, ha dato la colpa alle ong che lavorano a fianco degli indigeni; infine, di fronte agli attacchi venuti da molti Stati di essere mandante di un “crimine ambientale” e di avere “mentito nel suo impegno sulla difesa del clima come promesso a Osaka al G20”, ha deciso di mandare l’esercito a spegnere il fuoco. CONTINUA A LEGGERE su quotidiano.net