Villa San Pietro, non si fermano all’alt dei carabinieri e fuggono: nei guai due ragazzi

Non si fermano all’alt dei carabinieri e scappano. Protagonisti della vicenda due giovani cagliaritani, di 23 e 22 anni, residenti a Sarroch. A bordo di un motorino, attorno alla mezzanotte, non si sono fermati al posto di blocco dei militari nei pressi di Villa San Pietro. Sono quindi fuggiti per le vie limitrofe abbandonando poi il mezzo e nascondendosi in un’area agreste. Sono stati subito rintracciati e denunciati. Il motorino senza assicurazione è stato sequestrato.