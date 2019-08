Cagliari, macelleria in fiamme a Is Mirrionis: l’incendio è doloso

Cagliari. L’incendio che ha distrutto questa notte una macelleria in via Trincea dei razzi, è doloso. A confermarlo sono i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace intervenuti sul posto. Inequivocabili i segni di effrazione come la saracinesca forzata. Una volta dentro, ignoti, hanno versato liquido infiammabile all’interno della macelleria facendo scatenare il rogo che ha distrutto gli arredi e l’attrezzatura del locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. E’ stata ritrovata una tanica di benzina, che è stata sequestrata. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’atto incendiario. Danni ingenti, ancora da quantificare.